(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “A nome mio e del Governo, esprimo massimaalle persone coinvolte nell’incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia. L'articolo CalcioWeb.

...in una struttura per anziani a. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti'. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia... la ragazza avrebbe partecipato a una festa in una discoteca del centro didove avrebbe ... Dai primi passi nel mondo della politica fino all'adesione al partito di Giorgia: la sua storia ......questa notte in una struttura per anziani a. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti". LO ha dichiarato via social la premier Giorgia...

Ultimo'ora: **Milano: Meloni, 'massima solidarietà Governo'** La Svolta

Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per un incendio divampato la notte scorsa nella Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a Milano. Sono 80 ...La scorsa notte si è verificato un incendio nella struttura residenziale per anziani chiamata Casa dei Coniugi, in via dei Cinquecento a Milano: 6 morti.