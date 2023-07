Milano | maxi-incendio in una Rsa | sei anziani sono morti Almeno 81 i feriti e 170 evacuati | il rogo all' alba

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sei persone hanno perso la vita nell'divampato nella Casa per Coniugi, struttura residenziale perin via dei Cinquecento, a. Quattro le persone ricoverate in ospedale. In corso l'intervento dei vigili del fuoco Segui su affaritaliani.it

... diminuire il patrimonio per pagare deidividendi ai vari rami della famiglia per un totale ... Meno patrimonio - si legge suFinanza - per remunerare i diversi rami degli Agnelli - Elkann . ......- lascito a Fascina C'è anche una breve lettera scritta di suo pugno da Silvio Berlusconi ai cinque figli - Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi - nel testamento aperto ieri a. ...- Al via l'undicesima edizione del Vertical Summer Tour, l'evento itinerante più atteso sulle ... Il format del Tour si conferma quello delVillage, un villaggio itinerante che propone ...

Milano, maxi rissa tra 60 persone con bastoni, bottiglie e coltelli: 7 feriti, uno è grave MilanoToday.it

Tragedia, nella notte di venerdì 7 luglio, alla Casa per Coniugi, una Rsa di via dei Cinquecento 19 a Milano, in zona Corvetto. Sei persone sono morte in seguito ad un incendio divampato nella struttu ...È di almeno sei morti e oltre 80 persone portate in ospedale il bilancio di un incendio scoppiato nelle prime ore della notte all'interno della Rsa Casa per coniugi, una s truttura per anziani nella z ...