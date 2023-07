(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Ognuno èfino al terzo grado di giudizio e capisco anche il dolore di un padre nel leggere certe accuse. Ma Ignazio Lanon è solo un padre, è anche il presidente del Senato. Soprattutto non è unstrato, né un organo inquirente. Per questo nella nota che ha diffuso è alquanto preoccupante che abbia giàil: ha interrogato il, ne ha decretato l'innocenza, mentre la testimonianza dellanon è attendibile perché ‘'. Per il ruolo che svolge, sarebbe stato meglio un dignitoso silenzio. Questa è invece un'ingerenza intollerabile da parte della seconda carica dello Stato verso chi sta svolgendo le indagini". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo

Non ha tutti i tortidi +Europa quando parla di omofobia di Stato. Credi davvero che ci sia un ... davvero eclatante, questo continuo ritiro dei patrocini: è successo al Pride di, poi a ...E il segretario di Più Europa Riccardorafforza il concetto: 'non tollereremo in alcun modo ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ...Il senatore Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e il deputato Riccardo(+Europa) hanno depositato ... stavolta dal Tribunale di, contro gli interventi delle procure agevolati dalle disposizioni ...

Milano: Magi, ‘La Russa ha già chiuso caso, figlio innocente e ragazza drogata’ La Sicilia

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio e capisco anche il dolore di un padre nel leggere certe accuse. Ma Ignazio La Russa non è solo un padre, è anche il presi ...Milano è una cosmopolita e moderna, ricca di bellezze architettoniche e artistiche; ma anche un punto di riferimento a livello mondiale nei settori della moda e del design. Un altro aspetto che rende ...