Milano | Leonelli Azione | ' La Russa non può continuare a fare presidente Senato'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Lanon puòildel. E sia chiaro: il problema non è cosa può aver fatto o meno il figlio, ma la presunzione di sostituirsi in virtù del ruolo a chi di dovere ('l'ho interrogato io') e la diffamgratuita verso la ragazza". Così Giacomo, della segreteria nazionale di, commenta su Twitter le parole di Ignazio Lain difesa del figlio Leonardo, accusato e denunciato da una 22enne di stupro. "Ladice 'L'ho interrogato io, è innocente' - scrive ancora l'ex dem - se lo avesse detto, del proprio figlio, un avvocato di provincia gli avrebbero riso tutti dietro. Ma siccome lui è ildel ...

