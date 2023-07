Milano | incendio nella notte alla Rsa Casa per Coniugi | 6 morti e 81 feriti | decine di intossicati

(Di venerdì 7 luglio 2023). Sono stati sorpresi da untra giovedì 6 e venerdì 7 luglio gli ospiti delladi riposo dei, in via dei 500 a. L’si è sviluppato intorno all’1.20 al primo piano della struttura di proprietà del Comune die gestito dcooperativa Proges, che conta 210 posti letto. L’intervento dei Vigili del fuoco è in corso. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali. Il bilancio al momento è di sei persone morte – due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme, le altre quattro per i fumi – e almeno quattro ricoverate in ospedale di cui tre in condizioni ...

7.00,fiamme casa riposo: 6 le vittimenella notte nella Casa per coniugi, struttura residenziale per anziani in via dei Cinquecento, a. Bilancio di 6 morti e 81 feriti, 3 dei quali ...... sono in gravissime condizioni, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi E' di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali die dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'...Verso l'1,30 di questa notte si è sviluppato un gravein una casa di riposo di"Casa per coniugi", una struttura al quartiere Corvetto, in via dei Cinquecento, nella zona sud del capoluogo lombardo. Sarebbe esploso in una stanza al ...

A Milano un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Le fiamme si sono sviluppate ...(LaPresse) - Circa ottanta persone sono state ricoverate in ospedale in seguito al'incendio che si è sviluppato nella notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi, in via dei Cinquecento, a Mila ...