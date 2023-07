Milano | incendio nella Casa di Riposo per Coniugi di via dei Cinquecento | 6 morti e 81 intossicati | esclusa pista dolosa

Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell'. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di ...... sono in gravissime condizioni, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi E' di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali die dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'...- Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per undivampato la notte scorsa nella Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a

Sei persone sono morte nell’incendio scoppiato nella notte del 7 luglio nella Casa di riposo per Coniugi di Milano ...Ore 1,20, Milano, via dei Cinquecento. Fiamme. In una delle stanze della Casa per Coniugi, struttura che accoglie gli anziani. Il rogo è disastroso, le conseguenze drammatiche: sei morti, due feriti g ...