Milano Incendio nella casa di riposo per Coniugi | 6 morti | 81 intossicati | 2 gravi

(Di venerdì 7 luglio 2023) È drammatico il bilancio del rogo divampatonottediper, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto: 6, 81, 2 persone inssime condizioni trasferite agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie e 65 non. Le fiamme si sono sviluppate attorno all’1:20. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze. Le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono morte a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo. Tutti i ricoverati sono, nessuno ha ...

Lo ha detto il sindaco diBeppe Sala arrivato per un sopralluogo alla Rsa Casa dei Coniugi dove nella notte è divampato unche ha provocato al momento 6 morti e 81 feriti. "Dopo una ...La7.it - Intervento tempestivo dei vigili del fuoco, importante che non si sia diffuso l'in altre stanze. Di fatto non si vedevano fiamme ma fumo. Le fiamme sono rimaste limitate nelal ...- Articolo in aggiornamento - Quattro sono morti intossicati dal fumo, due per le fiamme. È il triste bilancio di unche è divampato la notte scorsa in una casa di riposo di, in via dei Cinquecento. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso del capoluogo e dell'hinterland. ...

A Milano un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei persone morte e 81 ferite, tra 2 in gravissime condizioni ...Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, a Milano. Per ora il bilancio è di sei morti e 81 feriti. Di questi, due sono in ...