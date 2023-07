Milano | incendio in una residenza per anziani | 6 morti | 81 feriti

(Di venerdì 7 luglio 2023)– E’ di sei, cinque donne e un uomo, e 81il bilancio dell’scoppiato questa notte nellaperCasa dei Coniugi di via dei Cinquecento a. Dei, due sarebbero stati stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi. L’è scoppiato in una camera intorno all’1.20 di notte. “Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma seisono un bilancio pesantissimo”, dichiara il sindaco diGiuseppe Sala a margine di un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Al bilancio “pesantissimo speriamo che non si aggiungano ...

C'è stato un inferno di fiamme nella stanza 605 al primo piano della Rsa 'Casa dei coniugi' in via dei Cinquecento, alla periferia di: unspento con relativa rapidità dai vigili del ...' Desidero esprimere il mio cordoglio ai familiari di chi ha perso la vita nel tragicodella RSA a, e la mia vicinanza a tutte le persone rimaste ferite a causa del rogo. Ai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, la mia gratitudine e riconoscenza per il coraggio e la ...La Procura apre un fascicolo d'indagine per omicidio colposo ecolposo plurimo. Sei persone, cinque donne e un uomo, sono morte questa notte a, in unall'interno della Casa di Riposo per Coniugi di via dei Cinquecento. L', divampato verso l'1.20, ha causato molti feriti. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, ...

Intervento dei vigili del fuoco all’una e 20 di venerdì notte a Milano per un incendio divampato in una casa di riposo in via dei Cinquecento a Milano. Sei le persone decedute, numerosi gli… Leggi ...Incendio in casa di riposo a Milano, i parenti dei superstiti: "Vogliamo vedere i nostri cari" play 9554 • di Francesco Maviglia Da dove è partito il rogo nella casa di riposo a Milano: la dinamica de ...