Milano | incendio in una casa di riposo | sei morti Ottanta feriti | due in gravissime condizioni

(Di venerdì 7 luglio 2023)in unadi: seiUnsi è sviluppato in unadidinella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio: il bilancio è di sei, di cui due in. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate all’interno di una stanza occupata da due donne di 69 e di 87 anni, che sono morte carbonizzate. Le altre quattro vittime, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, sono morte intossicate dal fumo che ha interressato il primo e il secondo piano della struttura situata in via dei Cinquecento a ...

Così il comandante del comando provinciale didei Vigili del Fuoco, Nicola Micele, davanti alla Rsa "Casa dei coniugi" di, dove unnotturno ha causato sei ...... gli altri si trovano distribuiti in 15 strutture ospedaliere trae l'hinterland: 'Hanno ... Da una prima ricostruzione, l'si è sviluppato in una camera specifica e non si è diffuso in ...in una casa di riposo: 6 anziani perdono la vita Sei persone hanno perso la vita nell'divampato nella Casa per Coniugi , struttura residenziale per anziani in via dei ...

poco prima un incendio aveva avvolto i muri e le camere all’interno della residenza sanitaria per anziani Casa dei Coniugi, che si trova in via dei 500 a Milano. L’intervento dei vigili del fuoco ha ...Milano, 7 lug. (askanews) – Sei pazienti morti e 81 ricoverati negli ospedali di Milano e hinterland. E’ questo il bilancio aggiornato alle 7 dell’incendio divampato intorno all’1.20 di questa notte ...