Milano | incendio in una casa di riposo | 6 morti e 81 feriti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Durante la notte, intorno all’1:20, è scoppiato unalladidei Coniugi, in via dei Cinquecento, ache, per il momento, ha causato la morte di sei persone e 81. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate all’interno di una stanza del primo piano, occupata da due donne di 69 e 87 anni, morte carbonizzate. Le restanti quattro vittime, un uomo di 73 anni e tre donne di 75, 84 e 85 anni, sono decedute per via delle inalazioni del fumo che ha invaso anche il secondo piano. La struttura era occupata da un totale di 167 pazienti e, come riportato da Il Corriere della Sera, 81 di loro sono stati trasportati in ospedale, fra cui due in codice rosso, 14 in codice giallo e i restanti in codice verde. Per il momento, secondo le indagini portate avanti dal Nucleo ...