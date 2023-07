Milano | incendio in casa di riposo | 6 morti e un' ottantina di intossicati alcuni sono gravi

Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti, a partire dalle 1.20, per undivampato in una casa di riposo in via dei Cinquecento a. Il bilancio è di sei persone morte, due feriti gravi e altri 79 ricoverati per intossicazione. 'Decine le persone salvate ...I pazienti più gravi (codice rosso) sono ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, i feriti (81 in tutto) sono stati distribuiti in 15 diverse strutture ospedaliere die hinterland, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. 'Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno ...Unè divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi, a. Per ora il bilancio è di sei morti e 81 feriti. Di questi, due sono in condizioni gravissime, 14 in condizioni serie e 65 ...

Tragedia a Milano. Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei morti e 81 intossicati, di cui 2 in gravissime ..."Avevamo le finestre aperte e vedevamo i vecchietti che annaspavano alle finestre con gli stracci sulla faccia". Così Lucia, un'abitante della zona di via di Cinquecento, racconta quello che ha visto ...