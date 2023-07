Milano | fiamme in una casa di riposo | sei morti | 80 feriti

Articolo in aggiornamento Sei persone sono morte in una casa di riposo dia seguito di un incendio divampato nella notte in una stanza della struttura per cause accidentali. Le due donne che occupavano la stanza sono morte carbonizzate, altre quattro per l'inalazione ...Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi, a. Per ora il bilancio è di sei morti e 81 feriti. Di questi, due sono in condizioni ... Lesi sono sviluppate intorno ...Incendio in casa di riposo a: cosa è successo Lesi sono sviluppate intorno all'1:20 in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate. Il fuoco non è uscito dalla ...

Incendio a Milano, fiamme in un palazzo: evacuate 80 persone, 10 mezzi dei pompieri al lavoro MilanoToday.it

Un enorme rogo ha coinvolto i primi due piani della casa di riposo comunale Casa per Coniugi di Milano, provocando 6 morti e 81 feriti.Incendio a Milano nella notte fra giovedì 6 e venerdì 7 luglio. Le fiamme sarebbe partite da una sola stanza alla Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento nel capoluogo lombardo. Sei persone sono ...