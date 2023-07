Milano | De Corato Fdi | ' Sala riferisca su situazione strutture anziani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "In seguito alla tragedia avvenuta questa notte nella Rsa 'Casa per coniugi', dove ci sono stati sei morti, due feriti gravi e altre 81 persone portate in ospedale, esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite da questi improvvisi ed evitabili, lutti. In particolare, ringrazio le squadre dei vigili del fuoco che, senza sosta, dalla scorsa notte, stanno continuando a lavorare per mettere in sicurezza l'intero edificio". Così Riccardo De, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali dell'aula di Montecitorio. "Il sindaco, questa mattina, invece di stemperare la tensione e la, magari dando qualche dato in più sull'incendio che in qualità di primo cittadino gli sarà stato comunicato, ha preferito affermare che la ...