Milan | super-sfiga | quello che nessuno ha notato | nelle prossime 10 partite

(Di venerdì 7 luglio 2023) La presentazione del calendario della serie A è la fiera dei luoghi comuni. Un'ora di salotto per non dire niente, anche perché cosa vuoi dire? Tanto le devi incontrare tutte, giusto? Si raggiungono vette inesplorate come «l'algoritmo ha lavorato bene"» perché «ci sonointeressanti ogni fine settimana»: grazie al... calendario. Prima di cominciare tutte le gare sembrano interessanti, poi chissà se lo sono veramente. Dipende dal momento in cui si incrociano le squadre, unica vera variabile: la tua può essere in forma o non esserlo e l'avversaria idem, quindi l'incastro può essere fortunato oppure sfortunato. Ciò premesso, la prima impennata emotiva è alla terza di campionato perchéprime due sono vietate led'alta classifica. Il Napoli campione d'Italia comincia a Frosinone, poi ospita il Sassuolo e la Lazio al ...