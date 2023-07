Milan | Origi vuole restare | come cambia il mercato

Maxi offerta sul piatto Ilha il grande dovere di rinforzare il suo attacco in vista della ... quando Divocke Ante Rebic hanno fatto mancare il loro contributo. La prossima stagione, per ...L'americano, che con i Blues ha un solo anno di contratto, ha già un accordo con ilma se non ... ci sono alcuni calciatori come Junior Messias, Alexis Saelemaeker, Ante Rebic e Divockma ...Sul giocatore c'è anche ilche avrebbe proposto uno scambio alla pari con Divock. I rossoneri seguono da vicino anche Morata e dalla Spagna sono sicuri che l'accordo tra le parti è ...

Milan, proposto scambio Scamacca-Origi: Dia pista calda per l'attacco - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan al momento ha troppi giocatori sulla trequarti offensivo: il neo arrivato Romero potrebbe partire in prestito per avere più minutaggio ...Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. In tal senso per l’attacco c’è un profilo preferito più di tutti Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. In tal senso per l’attacco c’è un profilo pre ...