Milan | fatta per Pulisic | i dettagli dell’accordo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilha chiuso l’operazione con il Chelsea per l’arrivo di Christian. La formula del trasferimento Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento in Serie A di Christian. Le parti stanno discutendo i bonus sulla cifra di circa 20 milioni di euro. I due club stanno definendo l’entità e il numero di bonus per avere all’intesa totale e definitiva tra le parti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24