MILAN | E' FATTA PER PULISIC

1 Ile il Chelsea hanno raggiunto l'accordo per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic per una cifra che, bonus compresi, raggiunge i 20 milioni di euro . Rimane da preparare la documentazione ......dominio di Monza e(what else), Al - Khelaifi è nei guai ma il PSG continua a comprare calciatori (tocca ad Asensio) e le agenzie battono bandiera rossa e bianca: Gagliardini al Monza, è! ...Frattesi voleva solo l'Inter", ufficiale Romero: contratto fino al 2027 Inter, Pastorello: "per il rinnovo di De Vrij. Piace Pereyra" Psg, ufficiali gli arrivi di Skriniar e Asensio Real ...

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, è stato intervistato in esclusiva da TMW e ha parlato anche della sua ex squadra. In particolare si è soffermato sulla ...Il centrocampista italiano racconta alcuni retroscena sul passaggio dai rossoneri al Newcastle: ecco cosa ha detto ...