Mika World Summer Festival | ecco le date del suo tour in Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo aver incantato il pubblico di Piano City Milano, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco,è pronto a tornare a conquistare l’con sei imperdibili concerti evento nei principaliestivi che lo porteranno da nord a sud del nostro Paese che trasformerà nelle atmosfere di un circo poetico che farà ballare, piangere, gioire ed emozionare. Partito ad aprile con uno strepitoso sold out al Cheltenham Jazz(un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di musica e di jazz del Regno Unito), il2023 è proseguito poi in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz), approdando poi in Francia, all’Isola di Wight, Grecia, Marocco, Spagna, Belgio, Svizzera e Montecarlo. Si parte l’8 luglio dall’Arena della ...

... nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco,è pronto a tornare a conquistare l'Italia ... il 'Tour 2023 è proseguito poi in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival), approdando poi ......libanese torna nel nostro paese per una serie di concerti del suoTour 2023 che nei prossimi giorni farà sei tappe in Italia all'interno di alcuni festival e rassegne. Nel settembre 2022...... nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco,è pronto a tornare a conquistare l'Italia ... ilTour 2023 è proseguito poi in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival), approdando poi ...

Mika arriva in Italia con il “World tour summer festival” Il Nuovo Terraglio

Partito ad aprile con un sold out al Cheltenham Jazz Festival, il World Tour 2023 è proseguito poi in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival, approdando ...Dopo aver incantato il pubblico di Piano City Milano, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, Mika è pronto a tornare sul palco in Italia con sei ...