(Di venerdì 7 luglio 2023) Unità della Guardia nazionale tunisina hannoa Jebeniana, nel governatorato di, un'officina artigianale specializzata nella fabbricazione di imbarcazioni utilizzate per le traversate ...

Unità della Guardia nazionale tunisina hannoa Jebeniana, nel governatorato di Sfax, un'officina artigianale specializzata nella fabbricazione di imbarcazioni utilizzate per le traversate illegali nel Mediterraneo. Lo ha reso noto il ......in cui muoiono 700' Sopravvivere a un incidente sottomarino è quasi impossibile Il dramma traina le vendite di un videogioco horror con un sottomarino Le squadre hanno infineche il ...Intanto il nervoè quello dei flussi: Varsavia e Budapest non hanno alcuna intenzione di ... Che suinon coincidono del tutto, visto la pressione sulle nostre coste. Roma, che adesso "...

Migranti: scoperto presso Sfax cantiere di barche clandestino - Africa Agenzia ANSA

Unità della Guardia nazionale tunisina hanno scoperto a Jebeniana, nel governatorato di Sfax, un'officina artigianale specializzata nella fabbricazione di imbarcazioni utilizzate per le traversate ill ...Intesa col premier Morawiecki: "Ci basta un'occhiata... Siamo d'accordo: i flussi vanno fermati alla partenza" ...