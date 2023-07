Migranti | nave Geo Barents arrivata a Marina di Carrara

E' entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) alle 7:30 laGeo Barents di Medici senza frontiere con 197a bordo, tra i quali 125 uomini, 11 donne, 60 minori di cui 47 non accompagnati. Per lo scalo carrarese è il quarto attracco di una......- Città di Sansepolcro per l'azione civile in difesa della non violenza e dell'aiuto ai. ... assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, Ladi Teseo ...All'interno della struttura ubicata nel quartiere Gallico, sono ancora ospitati circa sessantasbarcati precedentemente in attesa di essere destinati secondo il programma di distribuzione ...

Migranti, oggi Piantedosi in visita a Lampedusa. La nave Geo Barents salva 145 persone in una notte Fanpage.it

E' entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) alle 7:30 la nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 197 migranti a bordo, tra i quali 125 uomini, 11 donne, 60 minori di cui 47 non ac ...Fa lo sciopero della fame, da ieri, “confinato” sull’isolotto di Lampione, nelle Pelagie, un turista romano, Ciccio Gramasi, che protesta perché, a suo dire, “lo Stato italiano, materialmente, si ...