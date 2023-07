Migranti | la nave Geo Barents a Marina di Carrara A bordo anche 60 minori

(Di venerdì 7 luglio 2023) Alle 7:30 di oggi, 7 luglio 2023, è entrata nel porto didi(Massa) laGeodi Medici senza frontiere. Sono 197 i, tra i quali 125 uomini, 11 donne, 60di cui 47 non accompagnati

Carrara - La Geo Barents ha attraccato al porto di Marina Carrara alle 8 di mattina. Stanno sbarcando nel porto apuano i 196soccorsi dalladi Medici Senza FrontiereQuando poi il mare era mosso isi bagnavano. Avevamo poca acqua che cercavamo di tenere da ...per avere impedito illegittimamente lo sbarco a Lampedusa dei profughi presi a bordo della...Sei barchini, con un totale di 224, sono stati soccorsi in nottata in acque Sar, dove era anche presente ladella ong Open Arms, dalla motovedetta della Guardia costiera. I gruppi, composti da un minimo di 19 ad un ...

Migranti, nave Geo Barents arrivata a Marina di Carrara Agenzia ANSA

Processo Open Arms-Matteo Salvini: i volontari raccontano le condizioni dei migranti nella nave lasciata in mare per 5 giorni.Alle 7:30 di oggi, 7 luglio 2023, è entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Sono 197 i migranti a bordo, tra i quali 125 uomini, 11 ...