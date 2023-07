Migranti | la guardia costiera supera il decreto Cutro | costretta a chiedere salvataggi multipli alle ong

(Di venerdì 7 luglio 2023) La flotta umanitaria chiamata a soccorrere centinaia di persone in pericolo che i nostri mezzi militari non riescono ad aiutare. Ieri ben sei interventi per Open Arms, ma il Viminale continua a indicare porti di sbarco lontani

a bordo erano disperati perché non si poteva andare a terra, né comunicare con i ... Lacostiera si era gettata in acqua per salvare questa persona'. Alla pausa dell'udienza il ......sono stati soccorsi e trasportati nello scalo marittimo dallaCostiera. Tra i profughi, di nazionalità in prevalenza, afghana, ci sono pure 10 donne. Prima di essere intercettati, i, ...... sebbene avesse preso a bordo tre diversi gruppi di, per un totale di 147 persone. La nave,... Inizialmente avevano avuto paura pure di noi, temendo che fossimo lacostiera libica " ...

In Tunisia da settimane il clima è particolarmente teso a causa degli scontri che si stanno verificando soprattutto a Sfax, principale hub di partenza dei migranti verso l'Italia. È qui che si raggrup ...Il viaggio dei migranti, e le difficoltà che devono affrontare durante ... ma poi è stato fermato dalla guardia costiera libica e messo in prigione. Lì ha subito torture e visto omicidi, quindi è ...