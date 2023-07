Migranti | la Geo Barents a Marina di Carrara 197 persone a bordo  C' è anche un neonato

A bordo dell'imbarcazione di Medici senza frontiere ci sono 125 uomini, 11 donne e 60 minori. Di questi ultimi 47 risultano non accompagnatiE' entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) alle 7:30 la naveBarents di Medici senza frontiere con 197a bordo, tra i quali 125 uomini, 11 donne, 60 minori di cui 47 non accompagnati. Per lo scalo carrarese è il quarto attracco di una nave ...9.50Barents a Massa Carrara,197 a bordo E'entrata nel porto toscano di Marina di Carrara (Massa Carrara) la naveBarents di Medici senza frontiere. A bordo 197: tra loro 11 donne - alcune incintee 60 minori (47 non accompagnati). Isaranno trasferiti in centri toscani e marchigiani A Massa ...

Migranti, destinati a Toscana e Marche i 196 soccorsi dalla Geo Barents TGCOM

