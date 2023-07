Sono 1.472 iche, all'alba, risultavano ospiti dell'di Lampedusa, che ha una capienza massima di 400 posti, dopo gli ultimi sbarchi sull'isola. Per la tarda mattinata, su disposizione della ...Sei barchini, con un totale di 224, sono stati soccorsi in nottata in acque Sar, dove era anche presente la nave della ong ... I 224 sono stati tutti trasferiti all'di contrada ..., Johansson: l'Italia non è sola. Piantedosi: sfida a lungo termine la commissaria europea agli Affari Interni e il ministro degli interni italiano in visita all'di Lampedusa L'Europa ...

Migranti: hotspot Lampedusa pieno nonostante trasferimenti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sono stati soccorsi sei barchini, con un totale di 224 migranti, in nottata in acque Sar, dove era anche presente la nave della ong Open Arms, dalla motovedetta della Guardia costiera. I gruppi, compo ...Sono 1.472 i migranti che, all'alba, risultavano ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che ha una capienza massima di 400 posti, dopo gli ultimi sbarchi sull'isola. Per la tarda mattinata, su disposizione ...