Migranti | Faraone Az-Iv | ' linea dura governo è finzione propagandistica'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Hanno il megafono in una mano e la calcolatrice del buonsenso nell'altra. Col megafono gridano alla minaccia etnica, all'invasione 'barbarica', ai blocchi navali, all'Europa che deve fortificare i suoi confini. Con la calcolatrice fanno i conti dei lavoratori che mancano al nostro Paese, alle richieste degli imprenditori e ampliano i flussi di lavoratoriin ingresso nel nostro Paese". Lo scrive su Twitter Davide, deputato di Azione-Italia Viva. "Quando compiono azioni di propaganda contro l'invasione usano il megafono. Blocco delle Ong e poco importa se gli sbarchi aumentano comunque. Ciò che conta è che Meloni appaia col suo bel viso in tutte le tv, tutti i tg e punti stampa a gogo per dire 'alt allo straniero'. Quando invece usano la calcolatrice del buonsenso programmano, oltre agli 82.000 ingressi ...