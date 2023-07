Migliore app per prenotare l’ombrellone | focus su Spiagge it

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Finalmente è giunto il tempo delle vacanze al mare per gli italiani e ci si chiede se esiste un’app perombrellone, lettini, sdraio, magari una cabina nelle località balneari italiane. L’app.it risponde a questa specifica esigenza ormai da tempo e il numero di servizi proposti agli utenti è aumentato anche in questo 2023. Per chi non vuole perder tempo in chiamate, invii di messaggi e mail ai gestori di lidi di tutte le regioni, non resta altro da fare che utilizzare questo strumento smart e pratico. Funzionamento L’app.it è disponibile sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone e per gli iPad. Dopo il download e l’installazione, non è necessario immediatamente una registrazione per la consultazione dei servizi e neanche per la prenotazione di un ombrellone. Tuttavia ...