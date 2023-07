Microsoft svela involontariamente i piani di Sony | la possibile PlayStation 5 Slim trapelata

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nel mondo dei videogiochi, i leak e le indiscrezioni sono all’ordine del giorno. Le aziende cercano di mantenere segrete le notizie sui loro ultimi videogiochi e console, ma a volte queste informazioni si lasciano sfuggire o vengono scoperte dai fan più attenti.PS5in uscita nel 2023? Questa volta, però, la notizia è venuta fuori in modo incredibile. Ed è una notizia di quelle grosse: unadiè “” nientemeno che da, sua diretta concorrente. Non solo hanno rivelato l’esistenza della console, ma hanno anche fornito il prezzo e la data di uscita con estrema precisione. Scopriamo subito tutti i dettagli. Gli avversari sul mercato dei videogiochi si studiano ...

PS6: clamorosa Microsoft, svela la possibile data di uscita Telefonino.net

Microsoft ha recentemente svelato la prima ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a luglio 2023 e sì, c'è anche GTA V.