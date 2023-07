Michelle Hunziker alla prova cambio pannolino di Cesare | ' Il destino dei nonni di un maschietto' La risposta di Aurora è tutta da ridere

sta prendendo molto seriamente il suo nuovo ruolo di nonna e lo dimostra ogni volta che Cesare , il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza , è nei paraggi. Dall'...La conduttrice, che da qualche mese è diventata nonna di Cesare Augusto, ha condiviso sui social un divertente filmato che racconta l'impresa del famigerato cambio ...: prontissima per il grande caldo grazie allo chignon perfetto Afa, umidità, temperature in salita, non sono un problema:ha la soluzione perfetta per gestire i ...

Michelle Hunziker alla prova cambio pannolino di Cesare: «Il destino dei nonni di un maschietto». La risposta leggo.it

Michelle Hunziker sta prendendo molto seriamente il suo nuovo ruolo di nonna e lo dimostra ogni volta che Cesare, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo ...Dai modelli colorati, cut out e minimal a quelli scintillanti, i costumi delle celeb dettano le tendenze beachwear del momento.