“Mica è finita qui…” Bomba Barbara D’Urso | dopo il caso scottante rompe il silenzio E ora?

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un gran dolore come un fulmine a ciel sereno per, quando il 28 giugno scorso ha saputo che non avrebbe più salutato il pubblico dallo studio di Pomeriggio Cinque, che aveva in mano dal 2008. 15 anni indelebili per Canale 5, per Mediaset sì a quanto pare. Lei non ci sta, torna nuovamente a parlare. Inevitabile non ripensare alla vicenda che vide Mike Bongiorno silurato da Mediasetoltre trent’anni senza alcun avviso. Si trovò senza contratto rinnovato, neanche Silvio, figuriamoci Pier Silvio Berlusconi quindi, gli avrebbe più risposto. Simile sorte perparla del suo futuro senza Biscione., il messaggio forte e chiaro “Trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare uno show ...