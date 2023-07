Mi ha drogata e stuprata | c' era anche un suo amico Il figlio di La Russa denunciato per violenza sessuale

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 7 luglio 2023) Guai per ildi La, si tratta del terzogenito Leonardo. Il 19enne è accusato di stupro di gruppo da una ragazza di 22 anni, una storia che ricorda molto da vicino quella che ha coinvolto ildi Beppe Grillo e i suoi amici. La giovane - si legge sul Corriere della Sera - era a una serata in discoteca con amici. Dice di aver perso il controllo di sé stessa e di essersi risvegliata con la sensazione di aver subito una. Il tutto sarebbe accaduto il 18 maggio scorso. Era uscita a mezzanotte con un’amica per andare in una discoteca del centro vicino al Duomo: "Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo (…) Leonardo Ladi Ignazio La. Ci salutammo e da quel momento ...