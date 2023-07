Meteo | weekend di sole sul litorale e su tutta Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) PrevisioniSITUAZIONE. Gran caldo ai nastri di partenza per questo fine settimana! Un forte anticiclone sub tropicale tra Nord Africa e Mediterraneo occidentale tenderà ad interessare anche la nostra Penisola, portando una intensa quanto prolungata ondata di caldo su diverse regioni d’. Il fine settimana si preannuncia nel complessoggiato ed asciutto, tenderanno anche ad attenuarsi le condizioni di instabilità che ancora saranno attive fino alla giornata di venerdì. Vediamo nello specifico il tempo del week-end.VENERDI’ 7 LUGLIO: Venerdì l’anticiclone africano dovrebbe cominciare ad espandersi con maggior decisione verso l’centro-settentrionale, determinando un primo aumento delle temperature soprattutto al Sud e sulle i. Una ...

