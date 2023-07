Meteo | Stavolta cambia tutto | prepariamoci ad un Italia rovente e a temperature da record

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 7 luglio 2023) Se il mese di maggio ci ha illuso che quella del 2023 sarebbe stata un’estate più mite, non è affatto così: ecco cosa dobbiamo aspettarci Nonostante l’estate sia la stagione delle vacanze e del relax, per molti il caldo di questi ultimi anni è un ostacolo davvero insormontabile, sopratnel periodo in cui si deve rimanere in città a lavorare in attesa delle meritate ferie. Quest’anno, poi, affrontiamo questesempre più alte con ancora più fatica, poiché il mese di maggio con le sue intense ed inaspettate piogge ci aveva illuso che quella del 2023 sarebbe un’estate più mite: finito il periodo dei temporali e degli acquazzoni, che hanno creato anche ingenti danni, il solleone è tornato più aggressivo che mai., in: i termometri schizzano alle ...