Meteo | le previsioni in Campania per venerdì 7 luglio 2023

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4287m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4245m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte ...

Anche lenon riescono più a fornire stime attendibili zona per zona '. E ora arriva l'ondata di calore, un bene 'Potrebbe andare bene contro la peronospora, ma poi potrebbe ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 7 luglio 2023 Fino al mattino qualche addensamento potrà interessare i versanti padani, cieli pressoché sereni ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 7 luglio 2023. Persiste in tutta l'Isola l'influsso di un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ...

Meteo: Super CALDO AFRICANO e NOTTI TROPICALI in arrivo, vediamo in quali città si soffrirà di più [Mappa] iLMeteo.it

L’estate entra nel vivo. L’anticiclone Cerbero prosegue la sua azione ed è protagonista anche in Sicilia facendo aumentare ancora le temperature. Anche per la giornata di venerdì 7 agosto le temperatu ...Tra circa 48 ore avrà ufficialmente inizio la seconda ondata di caldo intenso della stagione. Non che ora il clima sia fresco, sia chiaro: le temperature sono elevate specie al sud e… Leggi ...