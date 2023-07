Meteo | l’anticiclone africano investe l’Italia | domenica bollino arancione in 9 città Punte oltre i 43 gradi

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Torna il caldo sul. Questo fine settimana vedrà le temperature salire in tutto il paese, consuperiori di43in Sicilia e Sardegna. Per la giornata di9 luglio, il ministro della Salute ha previsto unper 9. L’allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile scatterà per Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. In tutti gli altri centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ilsarà giallo, a eccezione di Bari, l’unica in cui ilsarà verde. Già da oggi è previsto il bollettino giallo a Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, ...