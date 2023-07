Meteo | arriva Cerbero | weekend di fuoco con l’anticiclone tropicale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le previsioni fino a domenica 9 luglio Tornasull’Italia, con temperature infuocate sulla penisola e unche si prospetta bollente. A partire da oggi, quindi, temperature massime in salita su quasi tutte le regioni e picchi nei prossimi giorni fino ad oltre i 43°C sulle Isole Maggiori. Secondo gli esperti, questa seconda ondata di calore di inizio estate avrebbe tutte le caratteristiche per candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute nel nostro Paese. Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it,inizierà a influenzare l’Italia già da oggi portando condizioni di tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare soltanto qualche residua precipitazione sul Piemonte occidentale, specie sul torinese, ...