Metalmeccanici | Mari Avs | ' siamo con voi | per salario minimo e contro la precarietà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug.- (Adnkronos) - “con voi, perla". Così Franco, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sullo sciopero deidel nord, indetto oggi per 4 ore per chiedere soluzioni alle crisi industriali e salari adeguati. "Intanto le opposizioni in Parlamento hanno presentato la proposta di legge unitaria sul- continua- Ma il Governo Meloni respinge ogni consiglio, ogni proposta, ogni mobilitazione dei lavoratori e insiste con lae gli aiuti alle imprese. Sarebbe invece il momento di invertire la tendenza, dopo anni, anzi decenni di assenza di politiche industriali e di dismissioni che hanno impoverito ...