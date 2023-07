Meta lancia la sfida a Twitter | dopo il lancio di Threads è già bufera

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug – L’uscita di, il nuovo social network di, società di proprietà di Mark Zuckerberg, ha ufficialmente fatto partire lanei confronti di, piattaforma nelle mani del visionario Elon Musk. Il colosso della messaggistica non ha perso tempo e ha prontamente fatto arrivare alla nuova creazione del fondatore di Facebook la minaccia di voler spalancare le porte dei tribunali con una battaglia legale: in un prima lettera, inviata daAlex Spiro, avvocato del Ceo di Tesla, al fondatore di Facebook, il legale afferma che l’azienda nutre “gravi preoccupazioni” sul fatto che, casa madre anche di Facebook e Instagram, abbia avuto accesso e abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale di. Le accuse mosse da ...

Threads, il nuovo Twitter: '5 milioni di utenti in poche ore'. Ma in Europa non ci sarà: ecco perché Elon Musk contro Mark Zuckerberg, il combattimento al Colosseo era una maxi - bufala: ...Oltretutto non è la prima volta cheun nuovo servizio che sfida direttamente un'app concorrente già esistente, come quando ad esempio ha sfidato (e vinto) Snapchat con le Stories su ...

Meta lancia il social Threads, rivale di Twitter | Elon Musk minaccia una causa TGCOM

Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha twittato un meme di Spider-Man comunemente usato per indicare somiglianze per rispondere alle accuse della app rivale. Un ...Twitter ha inviato una comunicazione a Meta minacciando di citarla in giudizio per il lancio della piattaforma rivale Threads. Lo riporta the Hill. Secondo il contenuto della lettera il social media… ...