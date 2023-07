Messina | Sciotto rifiuta l' offerta di Mannino | bassa e con troppe clausole

Troppo poco per, pronto al suo settimo anno al. Inoltre, nel documento posto all'attenzione della società da Mannino erano previste svariate clausole 'protettive' sui debiti pregressi ...Pietro Franza, presidente Sicindustria, alla presenza dell'assessore Tamajo, in merito alle ... spiega l'on Alessandro De Leo, fortemente voluta da me e dal collega Matteo. Come noto, ...Il patron del, Pietro, aspetta la proposta d'acquisto nei prossimi giorni visto che il tempo stringe; ci sarebbe da programmare la prossima stagione, con una proprietà o con l'altra.

Messina, Sciotto rifiuta l'offerta di Mannino: bassa e con troppe ... Stadionews.it

L’offerta di Fabrizio Mannino è arrivata ieri, poco prima delle 13. Una pec contenente le condizioni per rilevare il Messina, l’ammontare economico individuato e alcune “clausole” relative ai rapporti ...I consulenti dell'investitore torinese Fabrizio Mannino hanno inviato alla proprietà dell’Acr Messina l'offerta per l'acquisizione delle quote del club. Ad inoltrare la Pec, in tarda mattinata, i lega ...