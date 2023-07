Messico | bimbo precipita da una fune in un parco divertimenti | video

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tragedia mancata per un soffio nelnaturalisico "Fundidora Park" a Monterrey, in. Dove un bambino di 6 anni èto nel vuoto ad una altezza di 12 metri. Era salito sulla teleferica del, insieme ad un adulto, forse il genitore o un operatore del, con tutta l'imbracatura di sicurezza ed il casco, agganciato al cavo di acciaio. Fortunatamente il piccolo è salvo e non ha riportato ferite: è caduto nel lago stottostante ed è stato immediatamente portato a riva da un passante che si è tuffato in acqua per salvarlo. Secondo i media locali l'incidente sarebbe dovuto alla rottura dell'imbracatura del bambino, ma le cause sono ancora da accertare.

Un bambino di sei anni è caduto da una teleferica alta 12 metri in un parco a Monterrey,. Per fortuna, è atterrato in un lago e non ha riportato ferite gravi. Un video dell'incidente è diventato virale sui social media. Il parco ha chiuso l'attrazione e le autorità stanno ...

