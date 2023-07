Mercedes-Benz CLE - Dopo la coupé | ecco anche la Cabriolet

(Di venerdì 7 luglio 2023) A poche ore dalla presentazione della CLE, laha diffuso le immagini della sorella open top, la CLE. Quest'ultima si distingue per la capote di tela, seguendo così la filosofia dei modelli che va a sostituire: la Classe C e la Classe E. Soft top e passo lungo per viaggiare nel lusso. Lanon ha diffuso un comunicato specifico relativo alla CLE, quindi non conosciamo ancora i valori relativi a peso, capacità del bagagliaio e dettagli degli allestimenti. Le dimensioni, però, sono le stesse della: la CLEha una lunghezza di 4,85 metri ed è quindi più grande rispetto a entrambi i modelli che va a sostituire, mentre il passo di 2,86 metri ...

ROMA " La nuova CLE coupè unisce le proporzioni tipiche di una due porte al moderno linguaggio stilistico di, caratterizzata da superfici fluide con transizioni senza soluzione di continuità. La dinamica progressiva e l'eleganza si evidenziano quando la si osserva lateralmente grazie alla ...Per questo motivo le più importanti case automobilistiche come, BMW e Volkswagen utilizzano già queste batterie per alcuni dei loro modelli, il che non fa altro che confermare la bontà ...Guggenheim Museum di New York; SFMoMA; il Lentos Museum di Linz e laCollection di Stoccarda. Una mostra internazionale che segna l'esordio da direttrice di Eva Fabbris che ne ha ...

ROMA (ITALPRESS) - La nuova CLE coupé unisce le proporzioni tipiche di una due porte al moderno linguaggio stilistico di Mercedes-Benz, caratterizzata da superfici fluide con transizioni senza ...Mercedes-Benz ha inserito un progetto sull'uso di ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer ) il noto chatbot basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nell'ambito del suo ec ...