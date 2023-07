Mercato Torino | Sala | «Singo è sacrificabile Su Schuurs…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Claudio, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport, del calciodelcon l’arrivo di Bellanova e le possibili partenze Claudio, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport, del calciodelcon l’arrivo di Bellanova e le possibili partenze. Le sue dichiarazioni: BELLANOVA – «È un acquisto azzeccato, sa sfruttare gli spazi davanti a sé grazie a una velocità non comune. Adesso gli sforzi vanno soprattutto concentrati sulla trequarti, anche perché le partite si vincono con esterni offensivi rapidi, forti nell’uno contro uno e al cross. Il Napoli ha vinto lo scudetto con Kvaratskhelia, ma anche con tanti altri giocatori bravi ad attaccare dalle fasce».-SCHUURS – «si può sacrificare: può essere un valore aggiunto in ...