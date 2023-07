MERCATO MILAN E TOP NEWS – Pulisic in arrivo Maldini va all’Empoli

La Consob ha approvato la pubblicazione del Prospetto Informativo per il passaggio di Comer Industries dalEgm alEuronextdi Piazza Affari. Come specificato in una nota, l'approvazione del Prospetto Informativo da parte della Consob fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana, in data 5 ...Fabrizio Romano riporta novità difondamentali sul. L'accordo è adesso totale col fuoriclasse americano. Tutti i dettagli Conferme su conferme. L'ultima, quella finale, ci arriva da Fabrizio Romano , che ha riportato ...Manca solo l'annuncio, ma Christian Pulisic è ormai un giocatore del: trovata l'intesa tra i rossoneri e il Chelsea, sulla base di un accordo attorno ai 20 milioni.in questa sessione di

Mercato Milan, è fatta per Pulisic! Ecco i dettagli Milan News 24

Milan Badelj, l'esperto centrocampista croato del Genoa che in Italia ha giocato con le maglie di Fiorentina e Lazio proseguirà ancora una stagione con il club rossoblù neopromosso in serie A. Badelj ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe messo nel mirino Merih Demiral, difensore centrale dell'Atalanta valutato 20 milioni di euro. La Juventus invece, se cedesse Dusan Vlahovic ...