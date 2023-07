Mentre gli altri scappano è il momento di investire | cosa fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) «I minimi sono arrivati e penso che stiamo iniziando un nuovo mercato rialzista»,tutte le grandi banche d'affari alla fine del 2022 facevano l'elenco delle possibili sciagure per il nuovo anno con target ribassisti sulle borse, Jim Paulsen (The Leuthold Group) intervistato da Bloomberg Tv lanciava con coraggio la sua previsione rialzista. «C'è troppo pessimismo» diceva, e insieme a lui c'ero anch'io. Ecco le mie 10 previsioni aggiornate dopo il primo semestre 2023: 1) ITALIA AL TOP: l'anno comincia con il “rischio debito Ita” in prima pagina sul FT, ahi... L'Italia è la mia favorita, scelgo: Bgn, Iveco, Moncler, Nexi, Stellantis, Tim. La notizia esce proprio in questi giorni, a conclusione di un primo semestre di gloria “Piazza Affari”, nonostante il governo di Giorgia Meloni, ritorna ai livelli pre crack Lehman Brothers, per chi non lo sapesse era il 2008. ...