Meloni l'intoccabile. Contro le toghe in delirio d’onnipotenza

(Di venerdì 7 luglio 2023) ?Santanchè e Delmastro devono dimettersi per evidenti ragioni politiche, non giudiziarie. Il garantismo non c’entra nulla, la subalternità della politica sì. E la premier non tollera né critiche né interferenze

...definito come in questi mesi nel su ruolo di "guardiano sociale" delle scelte del governo. ...per la sua posizione e non per le sue skill . ripetono come un mantra che 'sarà lei a ...Una nomina per cui il fondatore di Forza Italia, però, non ha dovuto spingere più di tanto, considerato il legame diretto che Sgarbi intrattiene anche con la presidente del Consiglio Giorgia. ......o a quella che pensa che la legge 194 sia così giusta da essere addirittura piùdella ... è sembrata arrivata lo scorso 27 giugno, con il messaggio che il Presidente del Consiglioha ...

Svolta Meloni per salvare Delmastro, Santanchè non è più intoccabile La Stampa

Santanchè e Delmastro devono dimettersi per evidenti ragioni politiche, non giudiziarie. Il garantismo non c’entra nulla, la subalternità della politica sì.Giorgia Meloni, proprio lei, con la fama di una che difende le toghe, ha scagliato l’attacco più duro contro i giudici. Netto, esplicito, in una nota che porta la firma di “fonti di Palazzo Chigi”, e ...