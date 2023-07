(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo l’esibizione del mese scorso a Battiti Live, oggi è uscita, la nuova collaborazione traDee Ana. I due sono tornati insieme per replicare il successo di D’Estate Non Vale e Una Volta Ancora. Non sarà facile ripetere i numeri delle loro vecchie hit, ma il pezzo prodotto da Takagi & Ketra è proprio caruccio e può riuscirci. Questa mezzanotte su Spotify ? Domani alle 14 su Youtube ?@depic.twitter.com/TM33wf04kZ — Ana(@AnaMusic) July 6, 2023Dee Ana, il testo. Uccidimi di notte col silenziatore Tanto non si muore per davvero Resta solo il tempo di un’altra ...

", questo è il titolo del nuovo singolo di Ana Mena e Fred De Palma prodotto da Takagi e Ketra. Peter White pubblica 'Karaoke' . Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di ...... che hanno approfittato dell'occasione speciale per far ascoltare in anteprima il nuovo singolo, in uscita la prossima settimana, "". Ma a colpire di più il pubblico non è stata tanto ...Insieme hanno lanciato il loro nuovo singolo,, per la prima volta in diretta televisiva, in uscita ufficialmente il 7 luglio . Un brano che promette d'essere uno dei tormentoni ...

Melodia Criminal, il nuovo singolo di Fred De Palma e Ana Mena Biccy

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Ana Mena e Fred De Palma e Wax e i progetti di Irama e Rkomi e Shade.Dopo “D’estate non vale”, 3 volte platino, e la super hit “Una volta Ancora”, 7 volte Disco di Platino, più di 160 milioni di ascolti su Spotify ...