DanilAdrian Mannarino e approda ai sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon . Il tennista russo si è imposto in tre set, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, 7 - 6, sfruttando al massimo il ......Mannarino e. 2 - 1 per il francese senza break 20.15 - Cornet e Rybakina sono al tiebreak del secondo set 20.12 - Per adesso Cornet riprende a giocare 20.02 - MATCH YMER - Mikael Ymer...TsitsipasThiem al SuperTiebreak del quinto set. Ma sarà vittoria di Pirro Oggi ha Andy Murray. Ehi: ... Ci si aggrega anche Daniilcon il suo imperturbabile coach francese Cervara. ...

Medvedev batte Mannarino in tre set a Wimbledon: gli highlights Corriere dello Sport

Danil Medvedev batte Adrian Mannarino e approda ai sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista russo si è imposto in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6, sfruttando al massimo il ...Sorpreso da Safiullin, Bautista Agut è l'unica tds a uscire nella prima parte del mercoledì. Fritz batte Hanfmann al quinto, Raonic pianta 28 ace. Non il miglior Medvedev ma basta per vincere in tre ...