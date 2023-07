Medico preso a pugni | paziente arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiViolenta aggressione ai danni di un67enne, nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove unsul quale non erano state riscontrate criticità ha sferrato un pugno alla tempia del dottore che lo aveva visitato quando gli è stato detto che non sarebbe stato necessario ricoverarlo. L’uomo è statodalle forze dell’ordine che, secondo quanto si è ap, in mattinata acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima, che non ha riportato gravi conseguenze, si chiama Giovanni Toscano ed è fratello del professore Marcello Toscano, ucciso da un collaboratore scolastico (due giorni fa condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere) nella scuola “Marino Guarano” di Melito, in provincia di Napoli, il 27 ...