(Di venerdì 7 luglio 2023) C’è bisogno di parità di. Anche nella scienza. Non solo per sanare lo squilibrio fra donne e uomini impegnati nel mondo della ricerca ma anche per ciò che riguarda gli. Proprio per questo è nato il progetto Semicycle, ideato e condotto dall’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Cnr di Cagliari. Serena Sanna, ricercatrice che fa parte del team WomenforHealthLoo è finalizzato a comprendere le interazioni tra gli ormoni sessuali femminili e il microbiota per un’efficientepersonalizzata nei disturbi cardiometabolici nelle donne: in particolare, risponde alla necessità di migliorare le conoscenze sui meccanismi biologici responsabili di tali patologie, che a oggi rappresentano una delle principali cause di mortalità femminile. Noi di Luce! ne abbiamo ...

Medicina di genere, si cercano volontarie per studi specifici sulle malattie cardiometaboliche - Luce Luce

