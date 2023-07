MEDIASET | LE DATE DI PARTENZA DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA SERATA DI ITALIA 1

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo unavera ricca di successi, una ricca e articolata proposta per l’autunno delle Reti. La solidità di un palinsesto costruito con l’intrattenimento sempre vincente e le serie di qualità in 1^tv.1 Lunedì: film Martedì: Le Iene Show da ottobre; Mercoledì: film Giovedì: Inside da novembre Venerdì: produzione musicale con Enrico Papi da ottobre Sabato: film Domenica: film Ciclo film1: Tenet, The Suicide Squad: Missione Suicida, Dune, Io Sono Nussuno, Godzilla Vs Kong (1°Tv), Godzilla: King of the Monsters, Kong Skull Island, I Croods 2 (1°Tv), Sonic (1°Tv), Space Jam New Legends (1°Tv), tutta la saga dell’Era Glaciale, tutta la saga di Harry Potter.