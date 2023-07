Mediaset | il dettaglio sul testamento di Berlusconi che la sinistra ignora

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Fibrillazioni ed eccitazioni varie per ildi Silvio. Le sinistre confermano problemi di visus concentrandosi sui lasciti a parenti e affini, “ma quanti milioni alla Fascina!”, “ma che astuta riconoscenza a Dell’Utri!”. La miopia non inquadra invece il punto principale dell’eredità: la conferma della solidità dell’azienda che resta nelle mani degli eredi naturali, dunque la famiglia coesa con la distribuzione di quote, di responsabilità e di impegni. I dipendenti die delle altre componenti del gruppo conservano il proprio posto di lavoro, questo sarebbe dovuto essere il principale pensiero delle sinistre, sono più di una considerato che, secondo loro vocabolario si parla di destre. La tutela dei lavoratori, secondo abitudini del defunto presidente, stavolta è un argomento che spiazza la propaganda da ...